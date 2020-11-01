Сергей Каплин: опасно отправляться на зимнюю рыбалку одному

В период ледостава выход на поверхность водоемов опасен. Формирование крепкого ледяного покрова затрудняют перепады температуры. Об этом рассказал начальник ГИМС по Тюменской области Сергей Каплин.

Профилактическая операция "Безопасный лед" началась в Тюменской области - сотрудники ГИМС и МЧС региона ежедневно проводят рейды и патрулирования на водоемах. Как отметил Сергей Каплин, выявленные в ходе рейдов нарушения - традиционные.

"Это очень удачное для любителей рыбалки время, рыба клюет очень хорошо, но люди забывают о правилах безопасности, - говорит он. - Рыбаку необходимо иметь при себе веревку с петлей длиной около пятнадцати метров, чтобы в случае необходимости оказать помощь".

Инспекторы ГИМС рекомендуют выходить на лед только после того, как его толщина достигнет семи сантиметров, а на рыбалку отправляться, как минимум, вдвоем.

"На прудах и озерах со стоячей водой толщина льда уже составляет от десяти до двенадцати сантиметров, но есть такие места, где она еще менее семи. Поэтому профилактические мероприятия мы проводим ежедневно, особенно в выходные дни, когда люди отдыхают и выезжают на рыбалку", - добавил начальник ГИМС по Тюменской области.

Николай Ступников