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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Сергей Каплин: опасно отправляться на зимнюю рыбалку одному

Общество, 13:05 20 ноября 2020

В период ледостава выход на поверхность водоемов опасен. Формирование крепкого ледяного покрова затрудняют перепады температуры. Об этом рассказал начальник ГИМС по Тюменской области Сергей Каплин.

Профилактическая операция "Безопасный лед" началась в Тюменской области - сотрудники ГИМС и МЧС региона ежедневно проводят рейды и патрулирования на водоемах. Как отметил Сергей Каплин, выявленные в ходе рейдов нарушения - традиционные.

"Это очень удачное для любителей рыбалки время, рыба клюет очень хорошо, но люди забывают о правилах безопасности, - говорит он. - Рыбаку необходимо иметь при себе веревку с петлей длиной около пятнадцати метров, чтобы в случае необходимости оказать помощь".

Инспекторы ГИМС рекомендуют выходить на лед только после того, как его толщина достигнет семи сантиметров, а на рыбалку отправляться, как минимум, вдвоем.

"На прудах и озерах со стоячей водой толщина льда уже составляет от десяти до двенадцати сантиметров, но есть такие места, где она еще менее семи. Поэтому профилактические мероприятия мы проводим ежедневно, особенно в выходные дни, когда люди отдыхают и выезжают на рыбалку", - добавил начальник ГИМС по Тюменской области.

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Николай Ступников

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# ледостав , рыбалка , Серей Каплин

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