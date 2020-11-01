Около двухсот тысяч тюменских детей отдохнули и поработали летом

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Более 190 тыс. детей отдохнули или поучаствовали в трудовых проектах в Тюменской области летом 2020 года.

Как сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских на заседании президиума регионального правительства, на льготных условиях отдохнули более 47 тыс. детей. В 2020 году в перечень льготных категорий также включили детей медработников и тех, чьи родители потеряли работу из-за пандемии COVID-19.

Более 3 тыс. детей, состоящих на диспансерном учете, отдохнули и поправили здоровье в Крыму.

Все 610 организаций региона, принявшие юных тюменцев, прошли проверки и отвечают требованиям санитарной и антитеррористической безопасности. Чрезвычайных ситуаций и очагов COVID-19 в детских лагерях не зарегистрировано.