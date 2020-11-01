Миллион рублей разыграют победители Кубка губернатора по киберспорту

| Фото: «TyumenCyber Cup-2020» | Фото: «TyumenCyber Cup-2020»

Стартовал прием заявок на первый открытый Кубок губернатора Тюменской области по киберспорту "TyumenCyber Cup-2020", который пройдет с 5 по 20 декабря. Победители турнира разделят миллионный призовой фонд от партнеров соревнований. Киберсобытие впервые пройдет онлайн, сообщают организаторы.

"В период пандемии состязания в онлайн-формате – еще одна профилактическая мера, которая позволит с пользой и интересно провести время, не выходя из дома, получить игровой статус, стать частью крупного киберспортивного мероприятия", – отметил глава региона Александр Моор.

Участниками могут стать жители Тюменской области и автономных округов старше 14 лет, а в некоторых играх – старше 18 лет. Им предстоит сразиться в пяти дисциплинах: Dota 2, CS:GO, WorldofTanks, Hearthstone, Fortnite в индивидуальном и групповом зачетах. Заявки можно подать на сайте кибертюмень.рф. до 4 и 11 декабря.

Напомним, с 2017 года в регионе прошло четыре таких турнира, в которых участвовали более 2 тыс. спортсменов и 12 тыс. зрителей.