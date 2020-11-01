Правовые аспекты экспорта узнали тюменские предприниматели

Фото: asi.ru Фото: asi.ru

Семинар "Правовые аспекты экспорта" для тюменских предпринимателей состоялся в режиме онлайн 18 ноября. Мероприятие организовали Центр поддержки экспорта фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" и "Торгово-промышленная палата Тюменской области".

Участникам предоставили информацию о международно-правовых актах, особенностях международного частного права, механизмах досудебного урегулирования споров, видах интеллектуальной собственности и мерах защиты.

Особое внимание уделили практической части: участники получили задания, касающиеся реальных бизнес-кейсов.

Напомним, что цикл экспортных вебинаров реализуется в рамках образовательной программы "Жизненный цикл экспортного проекта" АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр". С дополнительной информацией о мероприятиях, посвященных внешнеэкономической деятельности, можно ознакомиться на официальном сайте центра поддержки экспорта - TECRUS.RU или в социальных сетях - export72.to.