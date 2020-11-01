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ФК "Тюмень" покинул нападающий Андрей Титов

Спорт, 16:46 21 ноября 2020

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футбольный клуб "Тюмень" расстался с нападающим Андреем Титовым, сообщает пресс-служба команды.

Срок арендного соглашения футболиста с сибиряками завершился. "Тюмень" пригласила габаритного 24-летнего форварда из тольяттинского "Акрона" в октябре. За это время он провел в черно-белой форме пять матчей в ПФЛ. Голевые моменты у Андрея Титова были, но реализовать он их не сумел.

Теперь футболист вернется в расположение "Акрона", который занимает 18-е место в ФНЛ. Таким образом, в команде будут четверо экс-футболистов "Тюмени", кроме Титова это Артур Газданов, Иван Чудин и Артём Делькин.

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# ФК Тюмень , футбол

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