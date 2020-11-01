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Конференция молодых исследователей пройдет в ТИУ

Общество, 08:34 25 ноября 2020

edu.gov.ru

Международная научно-практическая конференция молодых исследователей им. Д.И. Менделеева пройдет в ТИУ 27 ноября, сообщает вуз.

"Благодаря возможности участия посредством видео-конференц-связи увеличилось число выступлений иногородних участников, — отмечает ведущий специалист по организации научной работы ИПТИ, ответственный секретарь конференции Алёна Кулёмина. — На сегодняшний день подано более 260 заявок. Также в рамках конференции впервые в этом году организован Всероссийский конкурс научных работ по четырем пилотным направлениям, на который уже подано 68 заявок".

Направления конференции: химия и химические технологии; биотехнологии и продовольственная безопасность; энергетика, электротехника и приборостроение и другие.

В рамках проведения конференции состоится Всероссийский конкурс научных работ.

Материалы сборника Международной научно-практической конференции "Молодых исследователей имени Д.И. Менделеева" будут размещены в базе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и на сайте www.elibrary.ru.

Подробную информацию можно получить из программы и по телефонам: 8(3452) 28-30-39, 8 (922) 475-56-62 — Кулемина Алёна Александровна.

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# конференция , ТИУ , ученые

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