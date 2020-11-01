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Пешеход попал под колеса иномарки в окрестностях Тюмени

Происшествия, 10:26 23 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину 1987 года рождения сбил водитель Renault Logan в окрестностях Тюмени 22 ноября.

ДТП произошло примерно в 18 часов на 10-м км автодороги Тюмень-Нижняя Тавда.

"По предварительным данным, мужчина, который впоследствии пострадал, шел вне пешеходного перехода в темное время суток. На его одежде не было светоотражающих элементов", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

У пострадавшего диагностировали различные травмы.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , пешеходы

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