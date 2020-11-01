Пешеход попал под колеса иномарки в окрестностях Тюмени
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Мужчину 1987 года рождения сбил водитель Renault Logan в окрестностях Тюмени 22 ноября.
ДТП произошло примерно в 18 часов на 10-м км автодороги Тюмень-Нижняя Тавда.
"По предварительным данным, мужчина, который впоследствии пострадал, шел вне пешеходного перехода в темное время суток. На его одежде не было светоотражающих элементов", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
У пострадавшего диагностировали различные травмы.
Инна Пахомова