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Стартовал конкурс на лучшую студенческую семью региона

Общество, 08:10 24 ноября 2020

пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Ежегодный онлайн-конкурс "Лучшая студенческая семья" стартовал в Тюменской области. Заявки принимают до 13 декабря, сообщают организаторы.

Приглашают супружеские пары в зарегистрированном браке, в которых хотя бы один из супругов обучается в вузе Тюменской области. Возраст каждого не должен превышать 35 лет.

Подать заявку и конкурсные материалы нужно к 13 декабря. До 14 декабря участники должны предоставить видеоматериалы: визитная карточка "Моя студенческая семья", концертный тур "Человек семьей крепок", кулинарный конкурс видеорецептов "Вкус семейных традиций".

18 декабря состоится онлайн-тур в Zoom. Супругам предстоит представить визитку, рассказать об участнике Великой Отечественной войны и участвовать в интеллектуальном конкурсе.

Призеры конкурса получат денежную премию и ценные призы.

Организаторами являются ТОГИРРО и ТИУ. Положение о конкурсе здесь.

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# семья , ТИУ

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