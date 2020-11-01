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В регионе выявили более 60 нарушений в организации школьного питания

Общество, 12:35 23 ноября 2020

портал "Тюмень - наш дом"

62 протокола об административных правонарушениях в отношении школ, организаторов питания, поставщиков пищевых продуктов и сырья составили специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области и работники прокуратуры с начала 2020 года.

Таковы результаты 20 проверок организации питания детей в школах. Всего проинспектировали 47 школ, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Нарушения чаще всего режимные. Большую часть устранили во время проверок.

Неудовлетворительные микробиологические показатели выявлены в 0,2% проб. Всего за 2019-2020 учебный год исследовали 91 пробу готовых школьных блюд.

Также проверили 495 проб продовольственного сырья и пищевых продуктов по санитарно-химическим показателям, 206 - по физико-химическим показателям. Неудовлетворительных проб нет, как и фальсификатов продукции.

Установлено, что горячим питание обеспечены 100 % учащихся начальных классов. Его качество под контролем специалистов Роспотребнадзора, специальных комиссий и родителей.

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# Управление Роспотребнадзора , школьники , школьное питание

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