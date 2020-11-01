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ХК "Рубин" уступил дома красногорскому "Динамо"

Спорт, 10:56 23 ноября 2020

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

ХК "Рубин" потерпел третье поражение подряд в чемпионате Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

Тюменцы дома уступили "Динамо" из Красногорска – 1:3. В первом периоде команды не смогли отличиться. Счет открыл на 24-й минуте капитан "Динамо" Денис Кокарев. На экваторе матча Михаил Бицадзе увеличил преимущество гостей. На 54-й минуте Кирилл Меляков смог сократить отставание в счете. Но на последних секундах встречи Кокарев оформил дубль и принес своему клубу победу.

Главный тренер тюменского "Рубина" Михаил Звягин не склонен считать, что у команды сейчас игровой кризис.

"Довольно неплохо смотрелись. К сожалению, психологические моменты присутствуют. Долго не могли забросить. В любом случае когда-то должно было такое произойти. Наслоение матчей и отсутствие тренировочного процесса сказывается негативно. Самое главное сейчас - снять тот психологический груз, который мешает", - отметил Михаил Звягин.

Следующий поединок "Рубин" проведет 25 ноября. В Альметьевске тюменцы сыграют с местным "Нефтяником".

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# ХК Рубин , хоккей

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