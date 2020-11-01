Тюменские полицейские придумали игру против мошенников

| Фото: с сайта УМВД России по Тюменской области | Фото: с сайта УМВД России по Тюменской области

Игра "Мошенничество: верю или не верю?" помогает жителям Тюменской области получить знания, которые оградят их от уловок злоумышленников. В основе разработки сотрудников регионального УМВД России — информация о действующих видах мошенничеств.

Идея принадлежит заместителю начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антону Каморникову. По его словам, несмотря на то, что полицейские прикладывают массу усилий по профилактике мошенничеств, проблема остается актуальной.

"Со своим пятилетним сыном, играя, изучали правила безопасности. В процессе пришла мысль о том, почему бы не реализовать профилактические методы в игровой форме. Было бы хорошо, чтобы граждане могли самостоятельно изучить распространенные схемы мошенничеств, обсудить их и узнать, как уберечь от действий злоумышленников близких, друзей и знакомых", — поделился он.

Автор идеи отмечает, что игра доступна, ее можно использовать в кругу семьи: родители могут поиграть с детьми, с бабушками и дедушками. Она включает в себя 64 бумажные карточки, на которых отражена информация о видах мошенничеств, совершаемых в Тюменской области. Вытянувший карточку игрок должен определить, является ли описанный случай мошенничеством, ответив "Верю" или "Не верю", и объяснить другим участникам свой выбор. Они могут либо согласиться с ответом, либо задать отвечающему уточняющие вопросы, а также в ходе обсуждения высказывать свое мнение о ситуации. Затем можно посмотреть правильный ответ во вкладыше.

Первыми, кто опробовали игру "Мошенничество: верю или не верю?", стали студенты Тюменского института культуры. Они бурно обсуждали тему, делились своими жизненными ситуациями. Сотрудники полиции получили от них много положительных откликов. "Когда мы разобрали одну из карточек, случился курьезный момент. Участнику игры пришло сообщение якобы от отца с текстом: "Можешь одолжить денег?". Студент сразу позвонил папе и рассказал ему, что его страницу взломали неизвестные. Мужчина вовремя зашел в аккаунт в социальной сети, чтобы восстановить доступ и прекратить рассылку этого спама", — вспомнил Антон Каморников.

В игру регионального управления МВД России сыграли радиоведущие и студенты-психологи. Разработкой полицейских пользуются не только тюменцы, но и жители разных муниципалитетов области. "Играют на досуге. По оставленным в социальных сетях хэштегам и отметкам нашей официальной страницы мы видим, что игру освоили, например, в Тобольском районе", — пояснил автор идеи.

| Фото: с сайта УМВД России по Тюменской области | Фото: с сайта УМВД России по Тюменской области

Любой желающий может скачать карточки с сайта УМВД России по Тюменской области и распечатать их на простом принтере с двух сторон. Кроме того, тюменские полицейские запустили онлайн-версию "Мошенничество: верю или не верю?", с помощью которой интернет-пользователи смогут проверить свои знания, понять, смогут ли они стать жертвами преступников или нет, узнают, о каких признаках обмана стоит рассказать своим друзьям и близким.

"Надеюсь, что наши усилия уберегут хотя бы часть жителей региона от аферистов. Мы будем считать это успехом, потому что основной замысел нашей игры — это профилактика мошеннических действий, выработка знаний, которые позволят жителям Тюменской области не стать жертвами злоумышленников", — заключил Антон Каморников.

Инна Пахомова