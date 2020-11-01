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В Тюмени создали портрет педагога будущего

Общество, 13:19 23 ноября 2020

центр «Новое поколение» | Фото: центр «Новое поколение»

100 молодых педагогов из 26 регионов России стали участниками тюменского форума "Крапива", сообщает региональный центр "Новое поколение".

Организаторы форума сформировали три траектории работы: просветительские практики, уроки по самоопределению и поиск проблемных полей, а также работу лабораторий педагогического дизайна, где учителя проектировали и тестировали новые педагогические инструменты и техники.

Каждый день начинался и заканчивался встречей с профессиональным тьютором.

В завершении участники обозначили тезисы, которые лягут в основу меморандума педагога будущего. Они заявили о своем намерении основать методологический клуб "Крапива" - сообщество молодых педагогов, задающих рамку качества и стандарт развития знаний и ценностей в профессиональной среде.

Отметим, форум назван в честь педагога и писателя Владислава Крапивина, а в 2020 году - посвящен его памяти.

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# педагоги , форум

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