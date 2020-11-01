В Тюмени создали портрет педагога будущего
100 молодых педагогов из 26 регионов России стали участниками тюменского форума "Крапива", сообщает региональный центр "Новое поколение".
Организаторы форума сформировали три траектории работы: просветительские практики, уроки по самоопределению и поиск проблемных полей, а также работу лабораторий педагогического дизайна, где учителя проектировали и тестировали новые педагогические инструменты и техники.
Каждый день начинался и заканчивался встречей с профессиональным тьютором.
В завершении участники обозначили тезисы, которые лягут в основу меморандума педагога будущего. Они заявили о своем намерении основать методологический клуб "Крапива" - сообщество молодых педагогов, задающих рамку качества и стандарт развития знаний и ценностей в профессиональной среде.
Отметим, форум назван в честь педагога и писателя Владислава Крапивина, а в 2020 году - посвящен его памяти.