В Тюмени создали портрет педагога будущего

| Фото: центр «Новое поколение» | Фото: центр «Новое поколение»

100 молодых педагогов из 26 регионов России стали участниками тюменского форума "Крапива", сообщает региональный центр "Новое поколение".

Организаторы форума сформировали три траектории работы: просветительские практики, уроки по самоопределению и поиск проблемных полей, а также работу лабораторий педагогического дизайна, где учителя проектировали и тестировали новые педагогические инструменты и техники.

Каждый день начинался и заканчивался встречей с профессиональным тьютором.

В завершении участники обозначили тезисы, которые лягут в основу меморандума педагога будущего. Они заявили о своем намерении основать методологический клуб "Крапива" - сообщество молодых педагогов, задающих рамку качества и стандарт развития знаний и ценностей в профессиональной среде.

Отметим, форум назван в честь педагога и писателя Владислава Крапивина, а в 2020 году - посвящен его памяти.