Тюменская прокуратура заблокировала сайты по продаже краснокнижных попугаев
22 сайта по незаконной продаже краснокнижных попугаев заблокированы природоохранной прокуратурой Тюменской области. Стоимость попугая ара на одном из ресурсов составляла 200 тыс. рублей, а какаду - от 70 до 130 тыс. рублей, сообщает региональное надзорное ведомство.
В прокуратуре напомнили, что за незаконные приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, либо охраняемых международными договорами, предусмотрена уголовная и административная ответственность.
В Калининский районный суд Тюмени были направлены иски о признании информации, размещенной на обнаруженных 22 ресурсах, запрещенной к распространению в России. Суд требования прокуратуры удовлетворил, доступ к интернет-страницам заблокирован.