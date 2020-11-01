Тюменская прокуратура заблокировала сайты по продаже краснокнижных попугаев

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

22 сайта по незаконной продаже краснокнижных попугаев заблокированы природоохранной прокуратурой Тюменской области. Стоимость попугая ара на одном из ресурсов составляла 200 тыс. рублей, а какаду - от 70 до 130 тыс. рублей, сообщает региональное надзорное ведомство.

В прокуратуре напомнили, что за незаконные приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, либо охраняемых международными договорами, предусмотрена уголовная и административная ответственность.

В Калининский районный суд Тюмени были направлены иски о признании информации, размещенной на обнаруженных 22 ресурсах, запрещенной к распространению в России. Суд требования прокуратуры удовлетворил, доступ к интернет-страницам заблокирован.