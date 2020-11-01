Новая поликлиника в Винзилях может принимать более 800 пациентов в день

пресс-служба ОБ № 19 пресс-служба ОБ № 19

Новую поликлинику построили в Винзилях Тюменского района в рамках нацпроекта "Здравоохранение". 23 ноября здесь начали принимать первых пациентов, сообщает пресс-служба областной больницы №19.

Всего подразделение обслуживает около 16 тыс. 500 жителей сел Богандинское, Муллаши, Винзили, Железный Перебор и Пышминка. В поликлинику входят четыре ФАПа. Ежегодно здесь регистрируют более 88 тыс. посещений.

Новое здание включает детское и взрослое отделения. В каждом – отдельный вход, регистратура и гардероб. Отделения будут работать в две смены, каждая из них может принять более 200 пациентов в день.

В отделениях оборудованы кабинеты приема участковых терапевтов и педиатров, хирурга, невролога, доврачебного приема, прививочные и процедурные кабинеты. Также работают кабинеты медицинской профилактики и раннего выявления заболеваний, функциональной и ультразвуковой диагностики.

Новая поликлиника оснащена высокотехнологичным оборудованием: современными электрокардиографами, комплексами суточного мониторирования ЭКГи давления, электроэнцефалографом, вибротестером, универсальной системой УЗИ экспертного класса. Всего на оснащение амбулаторного подразделения из областного бюджета выделено 36 млн рублей.

"В новой поликлинике созданы комфортные условия как для пациентов, так и для медработников. Например, в детском отделении мы обустроили интерактивные зоны с настенными развивающими модулями, чтобы юным пациентам не было скучно. Взрослые останутся довольны доступностью медпомощи. Мощная диагностическая база поможет повысить качество медицинских услуг", — отметил главврач ОБ №19 Андрей Патрикеев.

Напомним, развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи – одно из приоритетных направлений нацпроекта "Здравоохранение". Главная цель — повышение доступности и качества медицинской помощи жителям региона.