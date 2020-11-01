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Об Александре Невском узнают школьники на всероссийском открытом уроке

Общество, 08:54 24 ноября 2020

culture.gov.ru

Открытый урок "Александр Невский: наследие" к празднованию в 2021 году 800-летия со дня рождения князя пройдет для российских школьников 24 ноября, начало в 11 часов по мск, сообщает Минпросвещения России.

Школьники узнают, каким было детство Александра Невского, как отец готовил его к княжению и будущим военным подвигам. В уроке примет участие Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Как отметила и.о. директора Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Наталья Агре, Александр Невский – пример мужества, патриотизма, проявления воли и лидерских качеств, а люди, отмеченные орденом его имени, создают историю России.

"Мы обязательно будем рассказывать о них, чтобы наши дети могли равняться на героев нашего времени", – подчеркнула она.

Трансляции уроков проходят на официальном сайте проекта открытыеуроки.рф и в официальном сообществе Министерства просвещения Российской Федерации во ВКонтакте.

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# Александр Невский , открытый урок

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