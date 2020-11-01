Четыре команды Ишима и Приишимья вышли в финал онлайн-проекта "УФО решает!"

| Фото: проект «УрФО решает!» | Фото: проект «УрФО решает!»

В Ишиме определили победителей онлайн-чемпионата по решению кейсов среди школьников "УФО решает!". В финал проекта, который состоится 12 декабря, вышли сразу четыре команды, сообщают организаторы.

Всего в состязании приняли участие 20 команд, они представили жюри решения тематического кейса и презентовали свои предложения.

Золотым лидером стала ишимская команда "ИНТЕЛ". Второе место завоевал абатский "Марс" из села Банниково. Новоселезневские "Девчата" из Казанского района выиграли бронзу. Организаторы решили пригласить в финал, помимо призеров, и команду Викулово "√100", которая по итогам голосования вышла на четвертое место.

"В этом году ребята довольно быстро и хорошо справились с заданием. Многие команды даже не прибегали к помощи экспертов. Решения участников было интересно слушать, они очень красочно описывали свои проекты и с уверенностью представляли их перед экспертным советом!" - подчеркнула специалист по работе с молодежью ишимского Центра развития Елизавета Козина.

Напомним, в 2020 году проект "УФО решает!" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, он призван помочь ребятам выбрать будущую специализацию.