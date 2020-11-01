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Пнул стул, но сломал ногу: тюменца доставили в больницу с переломом

Общество, 16:37 23 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменец получил закрытый перелом ноги, пнув металлический стул. Медики скорой, поставив мужчине обезболивающий укол, госпитализировали его в ОКБ № 2, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Бытовую травму житель областного центра получил после конфликта с женой. Разозленный нетрезвый супруг ударил ногой металлический стул и почувствал резкую сильную боль. Родственники пострадавшего вызвали скорую.

Спустя 15 минут пациента осматривала бригада медиков, которая диагностировала у него закрытый перелом плюсневых костей на левой стопе. Пострадавшему иммобилизировали конечность, поставили обезболивающий укол, капельницу, уложили на носилки и отвезли в больницу.

Всего за минувшие выходные, с 21 по 22 ноября, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 986 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступил 507 вызовов, остальные – в неотложной. В стационары доставлены 415 пациентов.

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# переломы , скорая помощь

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