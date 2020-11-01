Жителей Тюмени научат справляться со стрессом

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Креативная лекция "Стрессия: держи негатив на поводке" начнется в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванрцетти, 1) в Тюмени 26 ноября в 19 часов, сообщают организаторы.

"Порой наша агрессия может негативно отразиться на взаимоотношениях с друзьями, коллегами по работе, семьей. Приходится управлять собственным гневом, негативом и стрессом. Если не знаешь, как это делать, но хочешь научиться, приходи на креативную лекцию "Стрессия: держи негатив на поводке", — анонсируют организаторы.

Директор "Академии психологической практики" Миля Ибрагимова расскажет, как взять под контроль негативные проявления и не подвергать окружающих их воздействию. Гости мультицентра узнают, что такое стресс, как брать его под контроль.

Вход — по предварительной регистрации на сайте. Участников просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.