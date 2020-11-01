Астрономическая неделя в Тюмени

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Все планеты Солнечной системы будут доступны для любителей астрономии в Тюмени с 23 по 29 ноября.

По данным портала Astronet, утреннюю видимость в это время имеют Меркурий и Венера. Меркурий еще называют неуловимой планетой – его видно только ограниченное время в году. Из-за горизонта он восходит после 7 часов и доступен для наблюдений примерно час – пока не потеряется в лучах восходящего Солнца. Искать Меркурий нужно в созвездии Весов на юго-востоке.

Венеру найти проще – ранним утром она выглядит как самая яркая звезда на небе. Планета восходит на юго-востоке около 5 часов 40 минут. И Венера, и Меркурий, не успевают подняться высоко до восхода Солнца, поэтому наблюдать их нужно на открытой местности, где дома или деревья не закрывают горизонт.

Юпитер и Сатурн по-прежнему доступны для наблюдений по вечерам – до 19 часов 40 минут. Весь год эти планеты будто догоняют друг друга. Наблюдать их можно на юго-западе в созвездии Стрельца. Обычно это самые интересные для любительских телескопов планеты – такая оптика позволяет рассмотреть кольцо Сатурна, полосы на Юпитере и крупные спутники планет.

С вечера до 4 часов можно наблюдать Марс. Красная планета находится на юго-востоке в созвездии Рыб. Невооруженным глазом Марс выглядит как яркая красная звезда. При наблюдении в телескоп она представляет ярко-красный шар, где можно рассмотреть крупные детали.

Также ночью видны Уран и Нептун. Однако из-за их отдаленности от Земли понадобится телескоп с увеличением от 100 крат и выше. Для наблюдения Плутона - еще более мощная аппаратура.

Естественный спутник Земли Луна на неделе посетит созвездия Водолея, Рыб, Овна и Тельца. 30 ноября она вступит в фазу полнолуния.

Из комет наибольший интерес представляют ATLAS (C/2020 M3) в созвездиях Ориона и Тельца. Среди астероидов самыми яркими на неделе будут Веста во Льве и Флора в Ките.

Евгения Шевцова