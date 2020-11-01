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Более ста команд зарегистрировались на "Tyumen Case School"

Общество, 13:41 24 ноября 2020

организаторов чемпионата по решению кейсов "УрФО решает" | Фото: организаторов чемпионата по решению кейсов "УрФО решает"

Свыше 100 команд зарегистрировались для участия в первом онлайн-чемпионате Тюменской области по решению кейсов "Tyumen Case School". Победители смогут пройти стажировку в ведущих компаниях региона и получить 50 тыс. рублей, сообщают организаторы.

К участию приглашают студентов и молодых специалистов в возрасте до 25 лет. В команде должно быть пять человек. Зарегистрированные команды примут участие в онлайн-отборе, который пройдет поэтапно в городах юга Тюменской области. Лучшие команды чемпионата встретятся в финале 20 декабря.

"Студенты сегодня – это яркие, амбициозные молодые люди. Они активны и готовы включаться в решение значимых для региона проблем. Мы будем решать кейсы, основанные на реальных ситуациях и проблемах, актуальных для регионального работодателя. Это позволит участникам проявить себя и найти работу еще на стадии обучения", – сообщила руководитель проекта "Tyumen Case School" Инна Корсун.

Заявки принимают до 30 ноября включительно в социальных сетях первого онлайн-чемпионата по решению кейсов.

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# кейсы , студенты , чемпионат

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