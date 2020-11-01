В ТюмГУ организуют для студентов уникальную лекцию

Распространенное среди западных историков убеждение, что осенью 1941 года немецким войскам не удалось взять Москву только из-за распутицы и суровых морозов, развенчает перед студентами ТюмГУ американский военный историк Джек Рейди.

Онлайн-лекция "В грязи ли дело?" пройдет 5 декабря, начало в 18 часов, на YouTube канале "Московское народное ополчение 1941 года". Переводчиком и модератором проекта выступит доктор филологических наук, профессор кафедры английского языка ТюмГУ, военный историк Елена Брунова.

Как сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, впервые в мировой историографии приводится подробный ежедневный анализ фактической погоды и дорожных условий с 1 октября по 15 ноября 1941 года в районе боевых действий операции "Тайфун". Более подробно позиция докладчика изложена в одноименной статье, опубликованной на русском языке в 2020 году в "Вестнике Тюменского государственного университета".

В связи с празднованием 75-летия Победы актуальность таких исследований несомненна. Ведь западные трактовки истории СССР и, в частности, Великой Отечественной войны во многом искажены и фальсифицированы. А работа Джека Рейди – весомый вклад в восстановление подлинности трактовки исторических вех.

Событие транслируется в рамках проекта "Невоенные военные", посвященного 79-й годовщине начала контрнаступления Красной армии под Москвой. Его инициировало Сообщество потомков московских народных ополченцев 1941 года, общественная организация, объединившая родственников ополченцев, военных историков, и всех, кто интересуется историей битвы за Москву.

Предварительная регистрация на лекцию не требуется, ссылка на прямую трансляцию будет здесь. Вопросы лектору можно будет задать в чате прямой трансляции.

Военный историк Джек Рейди и его соавтор Чарльз Шарп в течение многих лет исследуют Великую Отечественную войну и роль Советского Союза в победе над фашизмом. Они – авторы ряда статей, посвященных битве за Москву, и книги "Оборона Москвы, 1941. Северный фланг". Книга – рассказ о боях за Калинин (ныне Тверь) – впервые опубликована в Великобритании в 2012 году.