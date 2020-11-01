Тюменская библиотека проведет квиз по физике

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Научный квиз "В лабиринтах науки. Физика" пройдет в аккаунте Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева в Instagram 27 ноября, сообщают организаторы.

"Вы когда-нибудь задумывались, насколько на Земле, в нашей Солнечной системе, Галактике и мире все взаимосвязано и взаимодействует? Именно физика занимается исследованием этих взаимосвязей, явлений природы, движения и взаимного влияния одних тел на другие", – анонсируют организаторы.

Принять участие в квизе и проверить знания физики смогут все желающие. Вопросы будут размещены 27 ноября в сторис.

Возрастное ограничение: 12+.