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Тюменская библиотека проведет квиз по физике

Общество, 09:16 26 ноября 2020

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Научный квиз "В лабиринтах науки. Физика" пройдет в аккаунте Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева в Instagram 27 ноября, сообщают организаторы.

"Вы когда-нибудь задумывались, насколько на Земле, в нашей Солнечной системе, Галактике и мире все взаимосвязано и взаимодействует? Именно физика занимается исследованием этих взаимосвязей, явлений природы, движения и взаимного влияния одних тел на другие", – анонсируют организаторы.

Принять участие в квизе и проверить знания физики смогут все желающие. Вопросы будут размещены 27 ноября в сторис.

Возрастное ограничение: 12+.

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# квиз , Тюменская областная научная библиотека

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