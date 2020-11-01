В Тобольске стартовал конкурс на лучшее новогоднее украшение

| Фото: сообщество Новый год 2021/Тобольск во ВКонтакте | Фото: сообщество Новый год 2021/Тобольск во ВКонтакте

Тоболяков приглашают принять участие в конкурсе новогоднего оформления "Зимняя сказка", сообщает городской департамент по культуре и туризму.

С 23 ноября подать заявку на участие могут городские учреждения, предприятия, индивидуальные предприниматели, территориальные общественные самоуправления и жители Тобольска. Им необходимо будет украсить свои учреждения, дома, офисы, рабочие места.

Прием заявок продлится до 14 декабря. Итоги конкурса подведут на открытии ледового городка 23 декабря.

Напомним, в 2020 году в основу концепции праздника в Тобольске взята сказка "Летучий корабль". Именно он должен принести в новогодние праздники "Ветер перемен". Персонажи сказки Иванушка и Забава, спасаясь от жадного Полкана, попадут в сибирский город. А коренные тоболяки, Конек-горбунок с Жар-птицей помогут им в этом.