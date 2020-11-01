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В Тобольске определены площадки для конкурса снежных фигур

Общество, 15:42 25 ноября 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Конкурс снежных фигур "Тобольская сказка" пройдет сразу на пяти площадках, сообщает городской департамент культуры и туризма.

Тоболяки смогут украсить снежными фигурами Базарную площадь, площадки в микрорайонах Иртышский, Менделеево, Сумкино и Левобережье. Для участия в конкурсе необходимо собрать команду из 5-10 человек. Прием заявок продлится до 14 декабря. Осмотр фигур конкурсной комиссией состоится 20 декабря.

В 2019 году конкурс снежных фигур "Тобольская сказка" прошел в сквере в 6 микрорайоне. В нем приняло участие 18 команд.

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# Новый год , Тобольск

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