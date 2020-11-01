  • 25 ноября 202025.11.2020среда
  • USD75,8146
    EUR89,8934
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Нутрициолог советует заменить аптечный витамин С натуральными фруктами

Общество, 13:31 25 ноября 2020

roscontrol.com

В период респираторно-вирусных заболеваний нет необходимости покупать витамин С в аптеках. Достаточное количество его можно получить из продуктов питания, это будет даже эффективнее, считает врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.

Как рассказала она в интервью радио Sputnik, микроэлементы из продуктов питания лучше усваиваются, чем из добавок. Витамин С в большом количестве содержится не только в апельсинах, лимонах, мандаринах, грейпфруте, но и зелени, болгарском перце, помидорах. С употребления цитрусовых можно начинать день.

"За ночь мы теряем влагу, а вместе с ней электролиты. Когда вы съедаете цитрусовый, получаете их и из-за этого чувствуете себя бодрее. Это может быть вода с лимонным или апельсиновым соком. Можно и свежевыжатый сок, но его лучше разбавить водой. Так будет меньше калорий и больше жидкости, а электролитов вы получите хорошее количество", - отметила Наталья Нефедова.

Она уточнила, что здесь важно не переборщить – в большом количестве витамин С становится не антиоксидантом, а наоборот – окислителем. Дневная норма витамина С - 75-90 мг. Один апельсин содержит 60-80 мг.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# витамины , диетолог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:14 25.11.2020Проверить сердце после COVID-19 рекомендуют тюменцам
14:03 25.11.2020Названы победители конкурса "Содружество" в Ялуторовске
14:00 25.11.2020Началась реставрация дома Ивана Замятина в Тюмени
13:53 25.11.2020В Тюменской области усилили контроль за работой магазинов и кафе