Нутрициолог советует заменить аптечный витамин С натуральными фруктами

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В период респираторно-вирусных заболеваний нет необходимости покупать витамин С в аптеках. Достаточное количество его можно получить из продуктов питания, это будет даже эффективнее, считает врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.

Как рассказала она в интервью радио Sputnik, микроэлементы из продуктов питания лучше усваиваются, чем из добавок. Витамин С в большом количестве содержится не только в апельсинах, лимонах, мандаринах, грейпфруте, но и зелени, болгарском перце, помидорах. С употребления цитрусовых можно начинать день.

"За ночь мы теряем влагу, а вместе с ней электролиты. Когда вы съедаете цитрусовый, получаете их и из-за этого чувствуете себя бодрее. Это может быть вода с лимонным или апельсиновым соком. Можно и свежевыжатый сок, но его лучше разбавить водой. Так будет меньше калорий и больше жидкости, а электролитов вы получите хорошее количество", - отметила Наталья Нефедова.

Она уточнила, что здесь важно не переборщить – в большом количестве витамин С становится не антиоксидантом, а наоборот – окислителем. Дневная норма витамина С - 75-90 мг. Один апельсин содержит 60-80 мг.