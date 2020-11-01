Как смастерить открытку ко Дню матери, расскажут в Ялуторовске
Мастер-класс по созданию открытки ко Дню матери пройдет на YouTube-канале ялуторовского культурного центра "Арт-Вояж" 26 ноября в 14 часов.
По словам организаторов, такая поделка поможет выразить свою любовь и признательность. В трогательный праздник мам открытка, сделанная своими руками, станет лучшим сюрпризом.
Тем, кто желает принять участие в мастер-классе, нужно заранее подготовить цветную бумагу, картон, клей и ножницы. Проведет занятие мастер Анна Антясова.
Напомним, культурный центр "Арт-Вояж" периодически транслирует мастер-классы на своем YouTube-канале. С предыдущими выпусками можно ознакомиться здесь.
Евгения Шевцова