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Как смастерить открытку ко Дню матери, расскажут в Ялуторовске

Общество, 09:38 26 ноября 2020

Ялуторовский острог во Вконтакте (архив)

Мастер-класс по созданию открытки ко Дню матери пройдет на YouTube-канале ялуторовского культурного центра "Арт-Вояж" 26 ноября в 14 часов.

По словам организаторов, такая поделка поможет выразить свою любовь и признательность. В трогательный праздник мам открытка, сделанная своими руками, станет лучшим сюрпризом.

Тем, кто желает принять участие в мастер-классе, нужно заранее подготовить цветную бумагу, картон, клей и ножницы. Проведет занятие мастер Анна Антясова.

Напомним, культурный центр "Арт-Вояж" периодически транслирует мастер-классы на своем YouTube-канале. С предыдущими выпусками можно ознакомиться здесь.

Евгения Шевцова

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# мастер-класс , творчество , Ялуторовск

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