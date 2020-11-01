"Большая перемена" дала тюменским школьникам путевку в жизнь

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Развить свои способности, достичь успеха и самореализоваться пожелал победителям Всероссийского конкурса "Большая перемена" заместитель губернатора, директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер на встрече в Областной физико-математической школе. К диалогу по видеосвязи подключились также победители регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая команда РДШ".

Из 17 старшеклассников, представлявших Тюменскую область в финале конкурса "Большая перемена" в лагере "Артек", пятеро вернулись с победой и призами - денежными сертификатами на обучение. От 200 тыс. до 1 млн рублей получили Амалия Гультяева из Ишима, тоболячка Виолетта Шкилёва, Михаил Вохрамеев, Ольга Глухова и Екатерина Сталевская из Тюмени.

"Ребята получили путевку в жизнь. Это подтверждение того, что упорная работа вознаграждается. Я рад за финалистов, которые вернулись с новым опытом, познакомились со сверстниками из других регионов и, как минимум, расширили свой кругозор. Уверен, они не успокоятся на достигнутом и мы будем наблюдать за их прогрессом", - сказал Алексей Райдер.

Участники конкурса решали кейсы, писали тесты. А еще придумывали" Школу будущего", где дети получат высокий уровень знаний у лучших педагогов, где на равных будут учиться ребята с ОВЗ, а в обучении будет активно использоваться искусственный интеллект, который разрабатывали тюменские старшеклассники на "Большой перемене".

Как говорят финалисты, к успеху привели умение договариваться и работать в команде, навыки самопрезентации и целеустремленность.

"Каждый из нас проявил свои способности в тех областях, где наиболее силен. Пригодились и творческие способности, и технические. Это помогло подойти к выполнению задачи с разных сторон и успешно выполнить ее", - рассказал победитель конкурса, ученик ФМШ Михаил Вохрамеев.

Свое будущее старшеклассник связывает с поступлением в один из ведущих вузов страны. Рассматривает специальности в области инженерии и программирования. Завоеванный в конкурсе приз поможет в реализации этих планов.

По словам тюменской финалистки Ольги Глуховой, "Большая перемена" дала возможность показать свою конкурентоспособность - в финал вышли сильнейшие школьники страны - и заработать ценный опыт командной работы.

"Конкурс открыл путь к мечте. Я хочу стать дипломатом, поступить в МГИМО. Завоеванные 200 тысяч рублей направлю на стажировку или аппаратуру, чтобы совершенствоваться в иностранном языке", - рассказала ученица школы № 48 Ольга Глухова.

В конце встречи участникам предложили творческое задание - сделать новогодние игрушки. Их подарят болеющим детям.

Напомним, что Всероссийский конкурс "Большая перемена" проходил с марта по ноябрь 2020 года.

Он проводился по девяти тематическим направлениям: "Твори!", "Сохраняй природу!", "Меняй мир вокруг!", "Будь здоров!", "Создавай будущее!", "Расскажи о главном!", "Делай Добро!", "Познавай Россию!", "Помни!".

Главная цель конкурса - дать возможность каждому подростку найти свои сильные стороны и проявить себя.

Тюменская область в октябре 2020 приняла более 600 школьников УФО в полуфинале.

В общей сложности участниками конкурса стали более 1 млн российских школьников. После шести этапов в финал вышли 1 тыс. 200 человек.

Татьяна Ковалева