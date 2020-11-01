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ХК "Рубин" очередной матч чемпионата проведет в Альметьевске

Спорт, 14:58 25 ноября 2020

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" продолжит свое выступление в чемпионате Высшей хоккейной лиги 25 ноября, сообщает пресс-служба клуба.

В Альметьевске подопечные Михаила Звягина сыграют с местным "Нефтяником". Этот коллектив возглавляет таблицу чемпионата, набрав 38 очков. В багаже идущего двенадцатым "Рубина" 28 баллов. При этом сибиряки имеют перед лидером четыре матча в запасе.

В активе "Нефтяника" пять побед подряд. В предыдущем поединке клуб из Татарстана принимал "Ростов" - 4:2. В пассиве "Рубина" три поражения кряду и одна заброшенная в этих встречах шайба.

В прошлом сезоне тюменцы в Альметьевске добились победы – 3:1. Шайбы у гостей тогда забросили Егор Бабенко и Константин Фаст.

Матч в Альметьевске начнется в 20 часов 30 минут по тюменскому времени.

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# ХК Рубин , хоккей

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