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Спасатели региона предупреждают рыбаков о хрупкости первого льда

Общество, 15:53 25 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С начала сезона зимней рыбалки тонкий лед стал уже причиной гибели одного рыбака в Тюменской области. Для того, чтобы на реках установился прочный лед, способный выдержать вес взрослого человека, понадобится неделя устойчивых морозов.

О работе упоровских спасателей в период ледостава сообщает информационно-издательский центр "Знамя правды". Сотрудники пожарной части проводят рейды на водоемы района и отмечают, что на небольших озерах и старицах рек толщина льда уже позволяет рыбачить.

"Толщина льда считается безопасной на пресных водоемах 10 см, а на соленых – пятнадцать,- рассказал начальник Упоровской пожарной части Вадим Мамычев. – Но в устье рек, в зарослях кустов, камышей вода замерзает позже, и там находиться небезопасно".

Спасатели предупреждают любителей зимней ловли об опасности и призывают проявлять бдительность и не выходить на первый лед не убедившись в его прочности.

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# лед , рыбалка , спасатели

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