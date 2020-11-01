"Соболь Баргузин" стал подарком для многодетной семьи из Нижнетавдинского района
Микроавтобус "Соболь Баргузин" стал подарком многодетной семье Лазаревых из с. Бухтал Нижнетавдинского района от членов фракции "Единой России" Тюменской областной думы.
Константин и Диана Лазаревы обратились в региональную общественную приемную председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с просьбой помочь им с покупкой машины. Семья большая и перемещаться на обычном автомобиле им сложно, а на покупку многоместного не хватает средств.
У Лазаревых восемь детей, старшему из них 12 лет, младшему два года. Всех нужно одеть и обуть, поэтому накопить на крупную покупку не получается. Несколько лет назад Лазаревы стали участниками регионального партийного проекта "Дом для молодой многодетной сельской семьи", который реализуется в Тюменской области с 2015 года. На личные средства единороссов в родном селе Лазаревых построили большой дом. Семья переехала в него в 2017 году. К рождению восьмого ребенка единороссы подарили им детскую площадку по мотивам сказки "Конек-горбунок".
"Мы навещаем участников проекта, помогаем завести им подсобное хозяйство, обустраиваем детские площадки. Во многих семьях, уже переехавших в новое жилье, появились еще дети. Это значит, что они чувствуют поддержку и спокойны за свое будущее. Забота о многодетных семьях — один из приоритетов "Единой России". В рамках проекта мы уже сдали 18 домов, а в декабре 2020 года достроим еще один в Омутинском районе", — рассказал секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.
"Как многодетный отец я хорошо понимаю, что дети — дело хлопотное. Лазаревы — большие молодцы. Это образцовая семья, где все заботятся друг о друге. Поэтому очень важно помогать им и другим подобным семьям", — уверен депутат облдумы Юрий Баранчук.