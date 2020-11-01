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"Соболь Баргузин" стал подарком для многодетной семьи из Нижнетавдинского района

Общество, 18:49 25 ноября 2020

пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия"

Микроавтобус "Соболь Баргузин" стал подарком многодетной семье Лазаревых из с. Бухтал Нижнетавдинского района от членов фракции "Единой России" Тюменской областной думы.

Константин и Диана Лазаревы обратились в региональную общественную приемную председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с просьбой помочь им с покупкой машины. Семья большая и перемещаться на обычном автомобиле им сложно, а на покупку многоместного не хватает средств.

У Лазаревых восемь детей, старшему из них 12 лет, младшему два года. Всех нужно одеть и обуть, поэтому накопить на крупную покупку не получается. Несколько лет назад Лазаревы стали участниками регионального партийного проекта "Дом для молодой многодетной сельской семьи", который реализуется в Тюменской области с 2015 года. На личные средства единороссов в родном селе Лазаревых построили большой дом. Семья переехала в него в 2017 году. К рождению восьмого ребенка единороссы подарили им детскую площадку по мотивам сказки "Конек-горбунок".

"Мы навещаем участников проекта, помогаем завести им подсобное хозяйство, обустраиваем детские площадки. Во многих семьях, уже переехавших в новое жилье, появились еще дети. Это значит, что они чувствуют поддержку и спокойны за свое будущее. Забота о многодетных семьях — один из приоритетов "Единой России". В рамках проекта мы уже сдали 18 домов, а в декабре 2020 года достроим еще один в Омутинском районе", — рассказал секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.

"Как многодетный отец я хорошо понимаю, что дети — дело хлопотное. Лазаревы — большие молодцы. Это образцовая семья, где все заботятся друг о друге. Поэтому очень важно помогать им и другим подобным семьям", — уверен депутат облдумы Юрий Баранчук.

пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия" пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия" ﻿

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# автомобиль , Единая Россия , многодетные семьи , помощь

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