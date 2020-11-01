В Тюменской гордуме рассмотрят бюджет муниципалитета на будущий год

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Двадцатое заседание Тюменской городской думы состоится сегодня, 26 ноября, начало - в 10 часов.

В повестке дня - 15 вопросов. Депутатам предстоит скорректировать бюджет Тюмени 2020 года и принять главный финансовый документ на ближайший трехлетний период, обсудить реализацию ряда муниципальных программ, направленных на обеспечение жизнедеятельности областного центра, а также внести изменения в некоторые нормативно-правовые акты, регламентирующие в том числе работу представительного органа местного самоуправления.

Председатель думы Евгений Заболотный отметил, что все решения принимаются в интересах граждан. "При выработке решений депутаты тесно взаимодействуют с жителями города, и это сотрудничество находит отражение как в правовых документах, так и в конкретных делах", – подчеркнул спикер.

Ознакомиться с повесткой заседания Тюменской городской думы можно здесь.