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Тюменские хоккеисты обыграли "Нефтяник"

Спорт, 12:10 26 ноября 2020

ХК "Нефтяник" | Фото: ХК "Нефтяник"

Тюменский "Рубин" прервал серию из трех поражений в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

В Альметьевске тюменцы встречались с лидером чемпионата "Нефтяником". Подопечные Михаила Звягина одержали победу со счетом - 4:1.

Гости открыли счет в начале второго периода, отличился Егор Бабенко. На экваторе поединка "Нефтяник" отыгрался, усилиями Владимира Пешехонова. Незадолго до сирены на перерыв Денис Ячменев вновь вывел гостей вперед - 1:2. В третьем периоде гости забросили еще две шайбы. Сначала отличился Алексей Митрофанов, точку в матче поставил Денис Давыдов.

После игры главный тренер сибиряков Михаил Звягин отметил качество хоккея, показанного своей командой.

"У нас была не очень удачная домашняя серия, поэтому настраивались на хороший матч с лидером чемпионата. Все ребята амбициозные, доволен тем, что показали. И даже не столько счет, сколько качество хоккея порадовало. Ведь столько негатива пришлось услышать и в свой адрес, и в адрес команды. Думаю, что всем скептикам ребята доказали, что могут играть. Сегодня наконец-то забили хорошие и важные голы, сильному сопернику", - отметил Михаил Звягин.

Следующий поединок "Рубин" проведет 27 ноября. В Санкт-Петербурге тюменцы сыграют с "Динамо".

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# ХК Рубин , хоккей

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