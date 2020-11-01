Тюменские следователи раскрыли серию изнасилований двадцатилетней давности

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Серию изнасилований, совершенных с 1992 по 2003 годы, раскрыли тюменские следователи, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Преступления совершались в районе пересечения улиц Холодильной и 50 лет ВЛКСМ, Гилевской рощи, Гагаринского парка, лесополосы по улице Дружбы, п. Боровский. Злоумышленник передвигался на велосипеде и подстерегал жертв в вечернее время в безлюдных местах. С ноября 1992 по декабрь 2003 года были изнасилованы несколько девочек от 12 до 15 лет, а также молодые женщины.

Полицией были возбуждены уголовные дела, но преступник установлен не был. Производство по уголовным делам было приостановлено.

Следователи пришли к выводу, что по почерку преступления были идентичны изнасилованиям, за которые в 2005 году к 13 годам лишения свободы был осужден житель Тюмени 1959 года рождения. В 2007 году осужденный умер от заболевания в одном из исправительных учреждений. Потерпевшим была предъявлена фотография злоумышленника и женщины его опознали.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.