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Педагоги тюменского вуза победили в конкурсе "Золотые имена высшей школы"

Общество, 14:27 27 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трое педагогов ТюмГУ стали победителями конкурса "Золотые имена высшей школы", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В номинации "За вклад науку и высшее образование" отмечен профессор кафедры гуманитарных и естественнонаучных основ физической культуры и спорта ИФК Николай Прокопьев.

"За популяризацию и поддержание интереса к русскому языку и российской культуры за рубежом" награждена старший преподаватель Центра иностранных языков и коммуникативных технологий Екатерина Лобанова.

Лучшей в номинации "За достижения в просветительной деятельности" признана декан естественно-научного факультета Тобольского пединститута им. Д.И. Менделеева (филиал ТюмГУ) Галина Ечмаева.

На онлайн-конференции, посвященной итогам проекта, участники обсудили социальный статус преподавателя современного вуза, требования, предъявляемые к специалистам, направления работы региональных учреждений высшего образования, а также перспективы развития проекта.

Советник ректора Тюменского госуниверситета Ольга Загвязинская отметила, что за три года существования конкурса в книгу почета "Золотые имена высшей школы" попали 20 преподавателей ТюмГУ.

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