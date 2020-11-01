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Для посетителей музейного комплекса в Тюмени исполнят рок, джаз и фолк

Общество, 18:03 26 ноября 2020

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова | Фото: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова

Разноплановую музыку услышат посетители Музейного комплекса им. И. Я. Словцова в Тюмени 27 ноября в 18 часов, сообщают организаторы.

"В эту пятницу состоится вечер для настоящих ценителей неожиданных музыкальных решений от солистов Центра культуры и творчества. В программе: фолк, рок, джаз, эстрада, мюзикл и многое другое", – анонсируют организаторы.

Для гостей музея выступят Михаил Шепеленко, Анастасия Русанова, Наталья Малаенко.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефонам: 45-35-90 или 8-929-266-73-72. При себе необходимо иметь защитную маску.

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# Музейный комплекс им , музыка , отдых , Словцова

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