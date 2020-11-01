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Праздничные программы к Дню матери подготовили для тюменок

Общество, 10:46 27 ноября 2020

из личного альбома Любови Бушмакиной | Фото: из личного альбома Любови Бушмакиной

Три праздника пройдут в Калининском административном округе к Дню матери, который отмечается 29 ноября. Участие в мероприятиях примут артисты ДК "Водник" и Центра русской культуры, сообщает управа округа.

28 ноября ТОС "Плеханова" приглашает на мероприятие в жилом районе Плеханово (пер. Кузнечный, 9), начало в 15 часов. В тот же день на праздничную программу зовет ТОС "Бабарынка" (ул. Бабарынка, 16а), начало в 17 часов.

На этих двух площадках можно будет получить подарок за принесенный рисунок, посвященный маме.

29 ноября праздничную программу "Все на Земле от материнских рук" подготовил ТОС "Комарово" (ул. Комаровская, 27), начало в 15 часов.

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# День матери

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