Праздничные программы к Дню матери подготовили для тюменок

| Фото: из личного альбома Любови Бушмакиной | Фото: из личного альбома Любови Бушмакиной

Три праздника пройдут в Калининском административном округе к Дню матери, который отмечается 29 ноября. Участие в мероприятиях примут артисты ДК "Водник" и Центра русской культуры, сообщает управа округа.

28 ноября ТОС "Плеханова" приглашает на мероприятие в жилом районе Плеханово (пер. Кузнечный, 9), начало в 15 часов. В тот же день на праздничную программу зовет ТОС "Бабарынка" (ул. Бабарынка, 16а), начало в 17 часов.

На этих двух площадках можно будет получить подарок за принесенный рисунок, посвященный маме.

29 ноября праздничную программу "Все на Земле от материнских рук" подготовил ТОС "Комарово" (ул. Комаровская, 27), начало в 15 часов.