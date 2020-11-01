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В "Конторе пароходства" пройдет шумовой перформанс

Общество, 15:00 27 ноября 2020

Контора пароходства во ВКонтакте | Фото: Контора пароходства во ВКонтакте

Шумовой перформанс начнется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 29 ноября в 19 часов 30 минут, сообщают организаторы.

Послушать шумовые эксперименты под руководством тюменского музыканта Дамира Садыкова приглашают всех желающих.

"Дамир — инженер и музыкант. Работает в направлениях new media и digital art, создает видео- и аудиоинсталляции, а еще собирает синтезаторы, на которых играют многие музыканты российской электронной сцены", — рассказали организаторы.

Приглашенный спикер — московский медиахудожник Дмитрий Морозов.

Возрастное ограничение: 18+. Необходима регистрация.

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# Контора пароходства , перформанс , творчество

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