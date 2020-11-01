У Тобольского кремля устанавливают белых мишек

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Новогоднюю инсталляцию "Белые медведи" начали устанавливать на Красной площади в Тобольске, сообщает городская администрация.

Возле кремля расположатся шестиметровая мама-медведица Шишка и трое медвежат высотой четыре метра: Морошка, Тучка и Сонька. В праздничную композицию войдут три елочки-пирамиды (из них две - по шесть метров и одна – девять метров) и 12-метровая елочка в виде ЛЭП.

Впервые новогодняя инсталляция "Белые медведи" открылась на Красной площади кремля в прошлом году. Такой новогодний подарок для жителей и гостей города сделала компания СУЭНКО.

На площади у кремля монтируют и главную елку города. Скоро здесь начнется строительство ледового городка. В этом году зимнее сооружение будет выполнено в стиле сказки "Летучий корабль". Ключевым объектом станет горка в форме ледяного корабля-ладьи. Он является отсылкой к сказке и стругам, на которых приплыли казаки.

Украшать Тобольск к новогодним и рождественским праздникам в этом году начали 15 ноября. Первыми украсили городские дома культуры, на фасадах которых появились праздничные баннеры. Следом включили новогоднюю иллюминацию на зданиях учреждений, торговых центров, в местах отдыха и на центральных улицах.

Световая фигура Жар-птицы разместилась на водонапорной башне кремля. Рыбу-кит можно увидеть между Домом Мастеров и Губернским музеем. Два златогривых коня стоят на входе на территорию кремля, по обе стороны баннера Тобольского музея-заповедника. Царь-девицу, плывущую в ладье, наблюдают автомобилисты, которые едут по Никольскому взвозу. Фонарные столбы на главных улицах города украшают светящиеся перья Жар-птицы.

Всего в городе установят более 350 световых фигур. Оформление города к праздникам будет завершено к 1 декабря.

Евгений Новоселов