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Продовольственные ярмарки откроются в Тюмени на четырех площадках

Экономика, 18:05 27 ноября 2020

из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

На четырех площадках Тюмени развернутся продовольственные ярмарки 28 ноября с 8 до 16 часов, сообщает департамент потребительского рынка администрации города.

Ярмарки пройдут по следующим адресам: на территории парковки, расположенной на пересечении улиц Льва Толстого и Ямская (в районе дома № 29 по ул. Льва Толстого); возле Выставочного зала на ул. Севастопольская; у ТЦ "Порт" на ул. Мельникайте; рядом с ТЦ "Заречный двор" на пр. Солнечный.

На ярмарке представят продовольственные товары местных товаропроизводителей, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга региона. Местные жители смогут купить мясо, рыбу, овощи, картофель, мед.

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# торговля , ярмарка

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