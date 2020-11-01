Победители проекта "ТопБЛОГ" отправятся в тур по России со звездами

| Фото: ВТБ | Фото: ВТБ

Новый проект "ТопБЛОГ" стартует на президентской платформе "Россия – страна возможностей". Любой желающий может попробовать стать блогером и бесплатно получить навыки развития личных аккаунтов под руководством звездных наставников, сообщает Фонд президентских грантов.

Организаторы ждут участников старше 14 лет, зарегистрированных в одной из социальных сетей: ВКонтакте, Instagram, TikTok или Яндекс.Дзен.

Наставниками и экспертами проекта станут блогеры, на которых подписаны более миллиона человек: актеры, продюсеры, профессионалы в области создания и продвижения контента. С участниками будут работать телеведущая Елена Летучая, актриса Наталья Медведева, певица Mia Boyka, тиктокеры Настя Рыжик, Василиса Даванкова, Екатерина Осипова, Макс Фит, Рамбл, сценарист Шевги Ахадов, актер Сергей Романович, автор вайнов Антон Каравайцев, оператор Фармин Велиев и другие.

В конце обучения участники создадут профессиональное портфолио и заключат рекламные контракты с крупными брендами. Победители вместе с блогерами-миллионниками отправятся в тур по регионам России, где снимут фильмы о самых красивых местах, людях и событиях.

Чтобы стать участником проекта, необходимо зарегистрироваться на платформе, затем зарегистрироваться в конкурсе ТопБЛОГ в личном кабинете. Подробная инструкция здесь.