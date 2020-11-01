Жизнь американских городов обсудят в книжном магазине в Тюмени

| Фото: из сообщества "Никто не спит | Книжный из Тюмени" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Никто не спит | Книжный из Тюмени" во ВКонтакте (архив)

Обсуждение первой главы книги "Смерть и жизнь больших американских городов" Джейн Джекобс начнется в книжном магазине "Никто не спит" (ул. 8 марта, 2, к.1) 28 ноября в 13 часов.

Это будет первая встреча читательского клуба, который открыли в книжном магазине в центре Тюмени. "Мы собираемся читать и обсуждать книги об урбанистике, городской среде и архитектуре. Среди десяти крупных разделов, предстоящих нам, — теория, психология, социология, медиа, транспорт и многое другое. Мы — команда книжного — не специализируемся в этой области, и со многими вопросами и понятиями сталкиваемся впервые. Составить список литературы нам помогла архитектор Маргарита Гришина. Если вы, как и мы, хотите разобраться в основах урбанистики, присоединяйтесь к нашим чтениям", — анонсируют организаторы.

Первая глава книги канадо-американской писательницы, которую будут изучать гости магазина, называется "Специфика больших городов". Речь в ней пойдет о тротуарах, парках и аллеях, парковках и спальных районах и про современные проблемы их использования. Эту книгу, по словам организаторов встречи, легко найти в свободном доступе. "Читайте, приходите к нам, и мы вместе попытаемся разобраться, что такое город и как в нем жить", — заключили они.