В Тюмени любителей игр приглашают на зимний "Интеллект-фест"

| Фото: из сообщества "Мультицентр «Моя территория» | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Мультицентр «Моя территория» | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Продолжается прием заявок на зимний "Интеллект-фест", который развернется в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) в Тюмени 1 декабря в 18 часов 30 минут.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" менеджер проекта Айгерим Уакпаева, участников ждет турнир по интеллектуальным играм в несколько этапов. Первый — игра "Что? Где? Когда?", включающая 12 вопросов. Второе испытание - "Где логика?". Последняя игра, которая ждет участников, — "Медиаазбука".

"Все будет на зимнюю тематику, так как мы проводим это в первый день зимы, 1 декабря. Интеллектуальные игры мы проводили в мультицентре "Моя территория", — добавила Айгерим Уакпаева.

Первые команды уже прошли регистрацию, среди них представители движения "Волонтеры Победы", Ассоциации спортивных студенческих клубов. Желающие принять участие в "Интеллект-фесте" должны до 30 ноября зарегистрироваться командами по ссылке.

Принять участие могут жители областной столицы в возрасте от 14 до 35 лет. Для лучших игроков предусмотрен приз.

Инна Пахомова