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Условную аварию с бензовозом и автобусами ликвидировали под Тюменью

Общество, 17:54 27 ноября 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

46 cпасателей и и 11 единиц техники приняли участие в учениях по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, сообщает МЧС по Тюменской области. К спасателям присоединились также бригады скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

По легенде учений на участке дороги Екатеринбург – Тюмень при въезде в город произошла авария с участием бензовоза и двух автобусов. В результате автобусы, в которых находился 21 пассажир, опрокинулись в кювет, а бензовоз перегородил две полосы движения и загорелся.

В ходе ликвидации последствий условного ДТП экстренные службы отработали взаимодействие, а сотрудники МЧС - тактику спасательных работ, извлечение и эвакуацию пострадавших, а также тушение автомобиля . Условных пострадавших передали сотрудникам скорой.

Руководитель учений Николай Никитин отметил оперативность и согласованность совместных действий всех служб. "Поставленные задачи выполнены, личный состав в условиях, приближенных к реальным, успешно отработал навыки", - подвел он итог учений.

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# ГИБДД Тюменской области , ГУ МЧС России по Тюменской области , скорая помощь , учения

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