Во Владивосток можно махнуть за две тысячи рублей

| Фото: РЖД | Фото: РЖД

Тюменцам предлагают совершить поездку во Владивосток по уникально низкой цене в рамках акции "Успей купить" с 27 по 30 ноября, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

Оформить билеты на верхние места в купейные вагоны сообщением Москва – Владивосток и пересечь всю Россию можно за 2 тыс. 20 рублей. Предложение распространяется не только на прямой маршрут между Москвой и столицей Приморья, но и на поездки во Владивосток и в обратном направлении из Перми, Екатеринбурга, Тюмени, Нижнего Новгорода, Кирова и Омска.

Оформить билет можно на сайте РЖД, в мобильном приложении или в кассах дальнего следования на железнодорожных вокзалах.

В поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы проходят обязательную санобработку, напомнили в РЖД.