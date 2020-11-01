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Во Владивосток можно махнуть за две тысячи рублей

Общество, 18:16 27 ноября 2020

РЖД | Фото: РЖД

Тюменцам предлагают совершить поездку во Владивосток по уникально низкой цене в рамках акции "Успей купить" с 27 по 30 ноября, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

Оформить билеты на верхние места в купейные вагоны сообщением Москва – Владивосток и пересечь всю Россию можно за 2 тыс. 20 рублей. Предложение распространяется не только на прямой маршрут между Москвой и столицей Приморья, но и на поездки во Владивосток и в обратном направлении из Перми, Екатеринбурга, Тюмени, Нижнего Новгорода, Кирова и Омска.

Оформить билет можно на сайте РЖД, в мобильном приложении или в кассах дальнего следования на железнодорожных вокзалах.

В поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы проходят обязательную санобработку, напомнили в РЖД.

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# Владивосток , поезда , РЖД

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