Скорость обслуживания в новом флагманском офисе ВТБ — самая высокая по Тюмени

| Фото: ВТБ | Фото: ВТБ

По итогам двух месяцев работы новый флагманский офис ВТБ в Тюмени увеличил скорость обслуживания до максимальных показателей среди отделений банка в городе. Каждая третья операция в офисе проходит по экологичной безбумажной технологии, а доля клиентов, ожидающих в очереди более 10 минут, снизилась на 20%.

Отделение отличается просторной зоной обслуживания и комфортными переговорными комнатами. К услугам клиентов более 40 специалистов разных профилей и три кассовых окна. Офис является универсальным и обслуживает как юридических, так и частных лиц, в том числе в сегменте "Привилегия".

Наиболее востребованным кредитным продуктом у клиентов на текущий момент является ипотека: после открытия офиса объем выдач жилищных кредитов ВТБ в Тюмени вырос на 30%. Также посетители активно оформляют автокредиты и займы наличными, рефинансируют действующие кредитные обязательства под более низкую процентную ставку.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица открывают в офисе расчетные счета, оформляют заявки на финансирование, эквайринг и зарплатные проекты, размещают депозиты, а также получают консультации по любым услугам для бизнеса.

В офисе установлены шесть новых банкоматов, оснащенных бесконтактным модулем и функцией кеш-ресайклинга. Четыре из них работают круглосуточно при входной группе.

Офис полностью соответствует требованиям к работе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, включая медицинские маски и перчатки. В течение дня в офисе проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют все необходимые средства. Кроме того, банк рекомендует клиентам использовать средства индивидуальной защиты, а также сохранять между собой дистанцию не менее 1,5 м.

Управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов подчеркнул: "Наш самый современный офис в Тюмени пользуется спросом во всех сегментах. Клиенты не только оформляют услуги, но и получают качественные экспертные консультации по любым финансовым вопросам. Важно, что посещение банковского отделения сегодня становится все более комфортным, быстрым и технологичным".

Региональный операционный офис "Тюменский" расположен в центре города по адресу ул. Советская, 54 (1-й этаж ТД "Пассаж"). Текущий режим обслуживания для физических лиц: понедельник - пятница с 9 до 19 часов, суббота с 10 до 16 часов, воскресенье с 10 до 15 часов; для юридических лиц: понедельник - пятница с 9 до 17 часов.