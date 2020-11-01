Областной форум замещающих семей пройдет в формате онлайн

| Фото: региональный центр "Семья" | Фото: региональный центр "Семья"

Ежегодный форум замещающих семей Тюменской области состоится 10 декабря. Мероприятие пройдет онлайн в формате прямого эфира, во время которого спикеры ответят на вопросы замещающих родителей, сообщает региональный центр "Семья".

Участие в форуме примут ведущие эксперты по работе с семьями и детьми — представители исполнительных органов государственной власти, уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области, депутаты облдумы, специалисты и психологи регионального центра "Семья".

По словам заведующий агентством развития семейных технологий и форм устройства несовершеннолетних регионального центра "Семья" Евгении Мунаевой, форум позволит замещающим семьям обратиться за помощью к специалистам напрямую, обсудить актуальные вопросы, получить поддержку, разъяснить моменты, касающиеся воспитания детей.

"Форум — еще одна возможность для семей пообщаться друг с другом, поделиться опытом воспитания приемных детей, обратить внимание представителей власти на имеющиеся возможности для совершенствования системы поддержки и сопровождения, задать вопросы и совместными усилиями усовершенствовать реализуемую модель по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - рассказала она.

До 4 декабря каждая желающая замещающая семья может задать актуальный вопрос по телефонам: 8(3452) 20-10-71; 8(3452) 20-88-48 или на электронный адрес Sem-stat2@sznto.ru (с пометкой – Форум).

Отметим, в Тюменской области проживают более трех тысяч замещающих семей, в которых воспитываются 96% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2019 году участниками форума стали более 200 замещающих родителей из 26 муниципальных образований области.