Тюменьстат назвал среднюю зарплату в регионе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата составляет 49 тыс. 78 рублей на работника организации. Таковы данные за девять месяцев 2020, опубликованные Тюменьстатом в очередном докладе по социально-экономическому развитию.

Примечательно, что самым доходным стал второй квартал – период жестких ограничений из-за коронавируса. Среднемесячный заработок тогда составил 50 тыс. 685 рублей.

Если говорить по месяцам, то больше всего тюменцы заработали в марте (51 тыс. 525 руб.) и июне (51 тыс. 452 руб.). Самые скромные доходы показал январь – 45 тыс. 332 руб. Небольшое снижение наблюдалось в августе и сентябре, когда средний заработок был 47 тыс. 146 руб. и 47 тыс. 887 руб. соответственно.

Для сравнения: в 2019 году средняя зарплата за 9 месяцев составляла 47 тыс. 146 рублей. Самые высокие показатели зафиксированы также во втором квартале (49 тыс. 684 руб.), особенно в мае (52 тыс. 382 руб.). Выше был доход только в декабре, когда уровень достиг 62 тыс. 779 тыс. рублей, пишет "Вслух.ру".