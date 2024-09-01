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Ярковский район представит Тюменскую область на всероссийском фестивале "Салют Победы"

Общество, 13:49 22 сентября 2024

информационный центр правительства Тюменской области  | Фото: информационный центр правительства Тюменской области 

Муниципальное учреждение "Культура" Ярковского района представит Тюменскую область на Всероссийском фестивале народного творчества "Салют Победы".

Это право и премию в 100 тыс. рублей коллектив завоевал в региональном этапе конкурса, который организован ДНК "Строитель" при поддержке региоального департамента культуры.

Всего на конкурс поступило 20 заявок из 16 муниципалитетов. По итогам выбраны лучшие театрализованные представления и концерты, которые войдут в репертуар учреждений культуры в год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Победители: лауреат I степени – "Центр культуры и досуга Омутинского района, лауреат II степени – "Арт-Вояж" (Ялуторовск), лауреат III степени – Заводоуковский культурно-досуговый центр.

Всероссийский фестиваль "Салют Победы" учрежден Минкультуры России. Его проводит Российский дом народного творчества им. Поленова, сорбщает информационный центр правительства Тюменской области.

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