В Тюмени возобновили одностороннее движение по ул. Республики
Общество, 14:08 22 сентября 2024
| Фото: управление ГИБДД по Тюменской области
Отрыто движение транспорта по ул. Ленина на участке от ул. Красина до ул.Челюскинцев в Тюмени.
Региональное управление ГИБДД сообщает, что на ул. Республики перемещение снова стало односторонним. Гражданам необходимо следовать указаниям должных знаков.
Для помощи участникам движения наряды ДПС работают на перекрестках ул. Республики с ул.Челюскинцев и Семакова.
| Фото: управление ГИБДД по Тюменской области