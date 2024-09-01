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В Тюмени возобновили одностороннее движение по ул. Республики

Общество, 14:08 22 сентября 2024

управление ГИБДД по Тюменской области | Фото: управление ГИБДД по Тюменской области

Отрыто движение транспорта по ул. Ленина на участке от ул. Красина до ул.Челюскинцев в Тюмени.

Региональное управление ГИБДД сообщает, что на ул. Республики перемещение снова стало односторонним. Гражданам необходимо следовать указаниям должных знаков.

Для помощи участникам движения наряды ДПС работают на перекрестках ул. Республики с ул.Челюскинцев и Семакова.

управление ГИБДД по Тюменской области | Фото: управление ГИБДД по Тюменской области

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# ГИБДД по Тюменской области

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