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Школьникам предлагают создать подкасты и комиксы на тему экологии

Общество, 17:54 28 ноября 2020

фото из официальной группы "Экологического направления РДШ" (Дмитрий Яруллин) | фото из официальной группы "Экологического направления РДШ" (Дмитрий Яруллин)

Школьников Тюменской области приглашают поучаствовать в осеннем этапе всероссийского конкурса "Экологическая культура". Прием заявок продлится до 30 ноября, сообщает региональное отделение Российского движения школьников.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте рдш.рф, подать заявку и согласие на обработку персональных данных в личном кабинете, подписаться на группы РДШ и "Экологического направления" во "ВКонтакте" и выполнить конкурсное задание.

Ребятам в возрасте 8-14 лет предлагают создать экологические комиксы, рассказывающие об актуальных проблемах в сфере экологии. Работа должна выполнена на листах формата А4 с разрешением .jpg или .png и описанием сюжета комикса. Затем ее нужно сфотографировать, отсканировать и прикрепить на сайте РДШ.

Школьникам в возрасте от 15 до 17 лет необходимо создать экологический подкаст, рассказывающий об актуальных проблемах, инновациях или новостях в сфере экологии. Его также нужно загрузить в личный кабинет в формате mp3, а также добавить описание. Длина подкаста должна быть не менее 60 секунд.

Самые интересные работы будут опубликованы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Инстаграм" под хештегами #РДШ, #Экотренд, #ЭкоКультураРДШ.

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# конкурс , Российское движение школьников , школьники , экология

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